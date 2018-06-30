30 июня 2018, суббота

В Херсонской области за ночь сгорело 170 гектаров пшеничного поля

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Причина пожара пока неизвестна
Фото: открытый источник

Причина пожара пока неизвестна

В пятницу, 29 июня, ночью в Херсонской области сгорело 170 гектаров пшеничного поля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в ГСЧС области.

"В Великолепетихском районе вблизи с. Рубановка ночью 29 июня около 01.50 загорелось пшеничное поле фермерского хозяйства. В результате пожара сгорело 170 гектаров пшеницы", - рассказали в ГСЧС.

Общая площадь данного поля составляет 340 гектаров.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее в полиции сообщили, что помешают захвату рейдерами выращенного урожая.

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