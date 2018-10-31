В Херсонской области стартуют ракетные испытания: полеты над Черным морем запретят на четыре дня

Воздушное пространство над Черным морем закроют на четыре дня (архивное фото)

В Херсонской области в четверг, 1 ноября, начнутся испытания управляемых ракет, воздушное пространство над Черным морем в этом районе будет закрыто с 1 по 4 ноября.

Об этом Українським Новинам сообщил официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Дмитрий Струтинский.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - сообщил он.

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