В Херсонской области руководитель госинспекции попался на взятке - Луценко

В Херсонской области руководителя инспекции государственной архитектурно-строительного контроля уличили во взяточничестве.
Об это у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
По его словам, вместе с самим чиновником были также задержаны двое его сообщников.
"На горячем задержан руководитель ГАСК Херсонской области и его сообщников - главного инспектора и руководителя частного предприятия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, злоумышленники вымогали за согласование документации взятку в размере $4,5 тысячи.
Других подробностей глава ГПУ не сообщил.
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