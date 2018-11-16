16 ноября 2018, пятница

В Херсонской области руководитель госинспекции попался на взятке - Луценко

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Кроме самого руководителя ГАСК Херсонской области задержаны двое его сообщников
Фото: ГПУ

Кроме самого руководителя ГАСК Херсонской области задержаны двое его сообщников

В Херсонской области руководителя инспекции государственной архитектурно-строительного контроля уличили во взяточничестве.

Об это у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, вместе с самим чиновником были также задержаны двое его сообщников.

"На горячем задержан руководитель ГАСК Херсонской области и его сообщников - главного инспектора и руководителя частного предприятия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники вымогали за согласование документации взятку в размере $4,5 тысячи.

Других подробностей глава ГПУ не сообщил.

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