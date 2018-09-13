В Херсонской области прокурор вымогал у предпринимателя 60 тысяч гривен

Правоохранители задержали в Херсонской области заместителя руководителя одной из местных прокуратур.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, он вымогал от председателя агропредприятия взятку в размере 60 тысяч гривен.
За эту сумму прокурор обещал не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности "за нарушение законодательства в земельной сфере".
Оперативники СБУ задержали злоумышленника возле его места работы после получения всей суммы вымогаемой взятки.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12) и избрании меры пресечения.
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