В Херсонской области прокурор вымогал у предпринимателя 60 тысяч гривен

Прокурору грозит до 12 лет лишения свободы

Правоохранители задержали в Херсонской области заместителя руководителя одной из местных прокуратур.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, он вымогал от председателя агропредприятия взятку в размере 60 тысяч гривен.

За эту сумму прокурор обещал не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности "за нарушение законодательства в земельной сфере".

Оперативники СБУ задержали злоумышленника возле его места работы после получения всей суммы вымогаемой взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12) и избрании меры пресечения.