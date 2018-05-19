В Херсонской области нашли мертвым морского пехотинца, который накануне сбежал из батальона

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Предварительная версия - самоубийство
Фото: полиция

Предварительная версия - самоубийство

Военнослужащий 137-го Одесского батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины найден мертвым.

Об этом сообщает Думская.

Трагедия произошла возле села Веснянка Херсонской области - часть выполняет там задания командования. Матрос ушел из расположения с автоматом и четырьмя патронами.

"Утром 18 мая военная служба правопорядка начала его розыск, но парня нашли уже мертвым. Предварительная версия - самоубийство, но там все очень непонятно. В матроса огнестрельное ранение живота, не очень-то характерно для самоубийства. Парень только недавно подписал контракт", - рассказал источник в командовании морской пехоты.

Ранее сообщалось, что в поезде Хмельницкий-Лисичанск нашли мертвым 22-летнего лейтенанта.

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