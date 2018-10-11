11 октября 2018, четверг

В Херсонской области на трассе неизвестные обстреляли автомобиль: есть раненые

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На территории Херсонской области введен оперативный план Сирена

На территории Херсонской области введен оперативный план Сирена

Вечером 10 октября во Херсонской области на трассе Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные из автомобиля обстреляли из неустановленного оружия другую легковушку.

В результате обстрела двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне, сообщает пресс-служба областной полиции.

Злоумышленники на автомобиле скрылись в неизвестном направлении.

На территории области введен оперативный план Сирена.

Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что вечером 10 октября в Харькове возле спортивного клуба на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате ранен основатель и руководитель юридической фирмы Легион Владислав Безрук по кличке "Мамонт".

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