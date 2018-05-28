В Херсонской области локализировали масштабный лесной пожар

27 мая по состоянию на 18:00 масштабный лесной пожар в Раденском лесничестве в Олешковском районе Херсонской области удалось локализовать на площади 25 га. Причем 7 га леса на тот момент было охвачено верховым пожаром (пожаром, во время которой горят листья, хвоя, ветви и вся крона деревьев, обычно завершающая стадия лесного пожара - ред).

Об этом 28 мая сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что для ликвидации пожара пришлось привлечь 43 единицы техники и 130 человек. Кроме того, был привлечен вертолет МИ-8 СЧА А1604 Министерства обороны Украины, который трижды проводил сброс воды на место пожара, благодаря чему удалось избежать распространения огня.

Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області via Facebook

По состоянию на 10:00 28 мая продолжался пролив отдельных участков тлеющей лесной подстилки. На месте пожара оставалось по четыре единицы техники ГСЧС и лесной охраны, 15 пожарных и 10 работников лесной охраны.

Напомним, 28 мая сообщалось, что в Раденском лесничестве произошел лесной пожар на территории 20 га. Глава Олешковской райгосадминистрации Елена Кравченко-Скалозуб на своей странице в Facebook обвинила в пожаре отдыхающих в районе йодовых озер.