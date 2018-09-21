В Херсонской области контрактник ВСУ торговал самодельными взрывными устройствами

Правоохранители задержали в селе Раденск Цюрупинского района военнослужащего одной из воинских частей Херсонской области.
Как сообщили в военной прокуратуре, 43-летний контрактник ВСУ пытался продать гражданскому лицу взрывчатку и боеприпасы.
В частности, во время осмотра оперативники СБУ изъяли у него около 600 грамм пластида и тротила, ручную гранату и два самодельные взрывных устройства, изготовленных из ВОГ-17.
Кроме того, ранее уже был задокументирован факт продажи военным 3,4 кг пластида.
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