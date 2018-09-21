21 сентября 2018, пятница

В Херсонской области контрактник ВСУ торговал самодельными взрывными устройствами

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У военного изъяли пластид, тротил и самодельные взрывные устройства
Фото: прокуратура

У военного изъяли пластид, тротил и самодельные взрывные устройства

Правоохранители задержали в селе Раденск Цюрупинского района военнослужащего одной из воинских частей Херсонской области.

Как сообщили в военной прокуратуре, 43-летний контрактник ВСУ пытался продать гражданскому лицу взрывчатку и боеприпасы.

В частности, во время осмотра оперативники СБУ изъяли у него около 600 грамм пластида и тротила, ручную гранату и два самодельные взрывных устройства, изготовленных из ВОГ-17.

Кроме того, ранее уже был задокументирован факт продажи военным 3,4 кг пластида.

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