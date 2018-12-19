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В Херсонской области из-за гололеда столкнулись два микроавтобуса: пятеро погибших

Сегодня, 19:07
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ДТП произошло на обледеневшей дороге

Фото: ТСН

В среду, 19 ноября, в Херсонской области в результате ДТП с участием двух микроавтобусов погибли пять человек.

Об этом сообщает Kherson.net со ссылкой на заявление начальника Олешковского райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Иванчи.

По имеющимся данным, на трассе между селами Раденское и Великие Копани произошло лобовое столкновение микроавтобусов Renault и УАЗ, принадлежащий районному предприятию электросетей. Предварительно установлено, что Renault занесло на обледеневшей дороге и он выехал на встречную полосу.

На месте ДТП погибли водитель, двое пассажиров Renault и 59-летний водитель УАЗ. 60-летний пассажир УАЗ от полученных травм скончался в районной больнице. 44-летний пассажир получил перелом голени и серьезный ушиб грудной клетки.

Теги:   Херсонская область ДТП

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