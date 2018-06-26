В Херсонской области из изолятора сбежали двое заключенных

В ночь на вторник, 26 июня, из изолятора временного содержания в поселке Новотроицкое Херсонской области сбежали двое заключенных.
Как сообщали в Нацполиции, злоумышленники повредили металлические решетки на крыше в прогулочном дворе.
Один из заключенных - Солихов Рахматулло Абдурохимович 1979 года рождения - был арестован за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений.
Второй - Балаев Алексей Юрьевич 1989 года рождения. Арестован за грабежи и кражи.
Полиция объявила в области план Перехват.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержанный сбежал прямо из автозака.
Комментарии
Правила комментирования