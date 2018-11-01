01 ноября 2018, четверг

В Херсонской области близ Черного моря стартовали ракетные испытания

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Учения продлятся до 4 ноября
Фото: Воздушные силы ВСУ

Учения продлятся до 4 ноября

В четверг, 1 ноября, на полигоне Ягорлык в Херсонской области стартовали летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности.

 

"Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права", - сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В рамках подготовки к боевым стрельбам уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря, что полностью исключает какие-либо угрозы.

Также просчитаны риски и предприняты все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний, уточнена зона ограничения использования воздушного пространства на временной основе.

Определены время и высоты запрета использования воздушного пространства.

"Какие-либо попытки вмешательства и обвинения украинской стороны в создании угроз для населения и объектов инфраструктуры в зоне выполнения практических пусков зенитных управляемых ракет могут осуществляться исключительно в целях провокации", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что к ракетным испытаниям привлекли экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что из-за ракетных испытаний над Черным морем до 4 ноября закрыли воздушное пространство.

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