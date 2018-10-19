В Херсоне "заминировали" здание горсовета, сообщение поступило во время сессии

В пятницу, 19 октября, в Херсоне "заминировали" здание горсовета.

Об этом сообщил мэр города Владимир Николаенко, который присутствовал на сессии, пишет Укринформ.

"Перед тем, как перейти к повестке дня, я должен вас проинформировать, что, по информации правоохранительных органов, поступил телефонный звонок, что якобы наше здание заминировано", - сказал он.

Городской голова также предложил депутатам продолжить работу и сказал, что им "не привыкать работать в таких условиях".

Сессия продолжила свою работу.