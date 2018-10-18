В Херсоне заминировали автомобиль морской академии - СМИ

Подозрительный пакет деактивировали и направили на экспертизу

В четверг, 18 октября, в Херсоне правоохранители обезвредили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, которое было прикреплено к автомобилю.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции Украины.

Отмечается, что владелец машины заметил, что под бампером находится подозрительный пакет с проводами. Инцидент произошел на проспекте Ушакова, где мужчина арендует квартиру.

Взрывотехники изъяли из-под бампера предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство, деактивировали и направили на экспертизу.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что подозрительный предмет находился под автомобилем Toyota, который принадлежит Херсонской государственной морской академии.

"Обнаружили прикрепленную с помощью магнитов к топливному баку картонную коробку, в которой находилось самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Оно состоит из элементов питания, двух тротиловых шашек общим весом 800 г, металлических предметов, электросхемы и двух взрывателей", - заявил собеседник издания.

В то же время херсонские СМИ распространили информацию о том, что автомобиль был припаркован у дома, где проживает председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.115 (умышленное убийство) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.