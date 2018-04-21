В Херсоне разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина

Сотрудники Службы безопасности Украины в Херсоне разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Незаконное производство психотропных организовали двое жители областного центра в арендованной квартире одного из злоумышленников. Дельцы сбывали "товар" на территории Херсонской и Николаевской областей и пытались создать собственную сеть наркодилеров", - отмечается в сообщении.

По оперативной информации, злоумышленники ежемесячно получали от продажи психотропных веществ около 100 тысяч гривен. Оперативники задержали их на одной из улиц Херсона при попытке сбыта очередной партии амфетамина весом тридцать граммов.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и нарколаборатории правоохранители обнаружили крупную партию амфетамина, прекурсоры и оборудование для его изготовления.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправным действиям.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли наркоторговца по фотографии его рук в мессенджере. Они "сняли" с них отпечатки.