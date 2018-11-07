В Херсоне прощаются с погибшей активисткой Екатериной Гандзюк

В Херсоне состоялась церемония прощания с Екатериной Гандзюк

В Херсоне состоялась церемония прощания с активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла 4 ноября.

Прощальная панихида проходила во Дворце молодежи Херсона, сообщает Громадское.

В это же время около 50 человек устроили акцию под управлением полиции Херсонской области с требованием привлечь к ответственности заказчиков нападения на Гандзюк.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти работницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющая обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых ( непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонская активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.