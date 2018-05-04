В Херсоне полицейские незаконно присваивали недвижимость граждан

Организованная преступная группа, состоявшая из сотрудников Нацполиции Херсона, незаконно присваивала себе имущество граждан.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, в ходе расследования уголовных производств оперуполномоченные выясняли, кто из фигурантов дела является собственником какой-либо недвижимости.
Как правило, злоумышленники выбирали в качестве своих жертв людей, имеющих алкогольную или наркозависимость.
При этом они организовывали искусственное уголовное преследование граждан под надуманными предлогами.
"Для обеспечения подписания документов на отчуждение недвижимости злоумышленники подвергали их жесткому физическому воздействию. Они, в частности, вывозили пострадавших в отдаленные районы города, где насильно удерживали, подвергали пыткам и избиениям", - говорится в сообщении.
После получения "согласия" остальные члены группы, используя поддельные документы и связи в органах местного самоуправления, решали все технические вопросы, связанные с выпиской из квартир их законных жителей, в том числе несовершеннолетних детей.
"В дальнейшем третий активный участник группировки - риэлтор - оформлял необходимые документы для перерегистрации имущества и дальнейшей его перепродажи", - рассказали в СБУ.
Ранее сообщалось, что в Днепре полицейский присвоил себе квартиру умершего пенсионера.
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