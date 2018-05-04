В Херсоне полицейские незаконно присваивали недвижимость граждан

Полицейские фабриковали против своих жертв уголовные производства

Организованная преступная группа, состоявшая из сотрудников Нацполиции Херсона, незаконно присваивала себе имущество граждан.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в ходе расследования уголовных производств оперуполномоченные выясняли, кто из фигурантов дела является собственником какой-либо недвижимости.

Как правило, злоумышленники выбирали в качестве своих жертв людей, имеющих алкогольную или наркозависимость.

При этом они организовывали искусственное уголовное преследование граждан под надуманными предлогами.

Читайте также: Чиновники киевского главка полиции присвоили почти 10 млн гривен премий полицейских

"Для обеспечения подписания документов на отчуждение недвижимости злоумышленники подвергали их жесткому физическому воздействию. Они, в частности, вывозили пострадавших в отдаленные районы города, где насильно удерживали, подвергали пыткам и избиениям", - говорится в сообщении.

После получения "согласия" остальные члены группы, используя поддельные документы и связи в органах местного самоуправления, решали все технические вопросы, связанные с выпиской из квартир их законных жителей, в том числе несовершеннолетних детей.

"В дальнейшем третий активный участник группировки - риэлтор - оформлял необходимые документы для перерегистрации имущества и дальнейшей его перепродажи", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Днепре полицейский присвоил себе квартиру умершего пенсионера.