В Херсоне неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин и сожгли авто

Во время побега преступники сожгли авто

Ночью 14 мая неизвестные ограбили ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Фабрика в Херсоне.

Как рассказали в пресс-службе полиции, в магазин ворвались несколько мужчин в масках. Угрожая предметами, похожими на оружие, они украли ювелирные изделия и скрылись на авто неизвестной марки.

В результате инцидента никто не пострадал.

По словам заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, при попытке задержания преступники совершили вооруженное сопротивление. Они сожгли одну из машин и скрылись.

На территории Херсонской и трех соседних областей введен план Перехват. Проводится спецоперация по задержанию злоумышленников.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.