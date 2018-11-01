В Херсоне микроавтобус въехал в жилой дом и загорелся, есть пострадавшие

Утром в четверг, в Херсоне на улице Перекопской произошло ДТП с участие микроавтобуса.

По данным полиции, водитель Volkswagen Crafter не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасную скорость движения. Он не справился с управлением, выехал на тротуар и въехал в стену многоквартирного жилого дома.

В результате ДТП водитель и 34-летний пассажир были госпитализированы.

После столкновения микроавтобус загорелся, пожар был срочно локализован спасателями.

Полиция предварительно квалифицировала инцидент по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.