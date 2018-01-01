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В Херсоне чиновник Госгеокадастра шантажировал предпринимателя

Сегодня, 09:41
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Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете

Фото: СБУ

Начальника структурного подразделения Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области уличили в вымогательстве взятки.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленник шантажировал местного предпринимателя искусственно созданным административным производством за якобы нарушения земельного законодательства.

Обещая уменьшить штрафные санкции, чиновник требовал взятку в размере $1,5 тысячи, которые необходимо было перечислить на банковскую карту привлеченного им посредника.

Правоохранители задержали коррупционера на рабочем месте после подписания соответствующих административных материалов и перечисления указанной суммы.

Теги:   Госгеокадастр Херсон Чиновники Коррупция

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