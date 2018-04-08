В Харьковском зоопарке в честь Пасхи животных угостили крашанками - видео

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Крашанки достались животным, в рацион которых входят вареные яйца
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Крашанки достались животным, в рацион которых входят вареные яйца

В честь Пасхи животных харьковского зоопарка угостили крашанками.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка и публикует забавное видео.

Пасхальные яйца получили зеленые мартышки, лиса, хорь, ежики и ворона - вареные яйца входят в их привычный рацион. А вот яйца, окрашенные в зеленый, голубой, желтый, красный цвет моментально привлекли внимание животных и пробудили большой интерес.

"Ворона сразу же потащила яйцо и спрятала его. Так же поступила и одна из лисиц. А вот другие животные, рассмотрев угощение, начали лакомиться вкусным кормом, очищая скорлупу, или прямо с ней. Наиболее терпеливыми оказались обезьяны - они чистили яйца, а сам процесс воспринимали как забавную игру, в результате которой их ждал вкусный приз", - комментируют в зоопарке.

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