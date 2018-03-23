В Харьковском горсовете проходят обыски по делу о растрате и злоупотреблениях

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В ГПУ сообщили о 20 обысках
Фото: ГПУ

В ГПУ сообщили о 20 обысках

В пятницу, 23 марта, правоохранители пришли с обысками в один из департаментов Харьковского городского совета.

Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, обыски связаны с расследованием по уголовному делу по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства. Целью указанных следственных действий является поиск документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура и СБУ провели обыски в Харьковском горсовете в рамках дела о выделении земли по так называемой кооперативной схеме.

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