В Харьковской области женщина попала под поезд Сегодня, 04:49 229 Цей матеріал також доступний українською Фото: Укрзалізниця via Facebook Иллюстрационное фото

В среду, 26 октября, в районе поселка городского типа Покотиловка Харьковской области грузовой поезд насмерть сбил женщину.

По данным полиции Харьковской области, женщина стояла на путях и не реагировала на звуковые сигналы, которые подавал машинист. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда на человека не удалось.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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