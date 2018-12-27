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В Харьковской области женщина попала под поезд

Сегодня, 04:49
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Фото: Укрзалізниця via Facebook

Иллюстрационное фото

В среду, 26 октября, в районе поселка городского типа Покотиловка Харьковской области грузовой поезд насмерть сбил женщину.

По данным полиции Харьковской области, женщина стояла на путях и не реагировала на звуковые сигналы, которые подавал машинист. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда на человека не удалось. 

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

В поезде Киев-Рахов на женщину упала верхняя полка вместе с пассажиром, у нее раздроблены таз и пах

Теги:   Поезд Харьковская область

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