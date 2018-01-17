В Харьковской области зарегистрирован первый с начала года случай кори

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В Харьковской области женщина заболела корью
Фото: beautyhealthtips.in

В Харьковской области женщина заболела корью

В Харьковской области зарегистрирован первый с начала 2018 случай заболевания корью.

По информации Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, в Сахновщинском районе заболела 30-летняя женщина, пишет Слободской Край.

"Пока известно, что накануне женщина ездила отдыхать в город Яремче Ивано-Франковской области", - пояснил представитель центра Павел Дмитренко.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, в 2017 году в регионе было 11 единичных случаев заболевания корью.

Напомним, что по состоянию на 16 января в Украине корью заболели 1285 человек. Наибольшее количество больных корью зафиксировано в Ивано-Франковской области (275 случаев), Черновицкой (274), Закарпатской (194) и Одесской (157) областях.

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