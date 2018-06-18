В Харьковской области задержали членов банды, устроивших 12 подрывов и поджогов аптек

В Харьковской области разоблачили организованную преступную группировку, которая осуществляла заказные подрывы и поджоги сети аптек.

Как сообщили в прокуратуре, преступники в течение 2016-2017 годов совершили 12 подрывов и поджогов аптек сети 911 и Аптека оптовых цен, а также причинили телесные повреждения депутату местного совета.

Участники ОПГ задержаны и арестованы без определения размера залога. За организацию преступлений им грозит максимальное наказание в виде десяти лет тюрьмы.

Напомним, что в конце 2017 года полиция разоблачила банду, которая причастна к серии подрывов аптек и автосалонов Харькова, а также к вымогательству денег у местных предпринимателей.