В Харьковской области водитель трактора, посыпавшего дорогу, наехал на восемь автомобилей - фото

Водитель, устроивший ДТП, был в трезвом состоянии

В Изюме, Харьковской области водитель трактора, который посыпал дорогу, не справился с управлением и наехал на восемь автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Водитель наехал на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль ВАЗ Изюмского отдела полиции.

В результате аварии никто из граждан не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Водитель трактора находился в трезвом состоянии.

Полицейские по данному факту составили все необходимые документы.