В Харьковской области водитель трактора, посыпавшего дорогу, наехал на восемь автомобилей - фото

В Изюме, Харьковской области водитель трактора, который посыпал дорогу, не справился с управлением и наехал на восемь автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Водитель наехал на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль ВАЗ Изюмского отдела полиции.
В результате аварии никто из граждан не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Водитель трактора находился в трезвом состоянии.
Полицейские по данному факту составили все необходимые документы.
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