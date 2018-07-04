В Харьковской области во время погрузки бронетехники на ж/д платформы погиб военный

В среду, 4 июля, в Чугуевском районе Харьковской области во время погрузки бронетехники на железнодорожные платформы смертельно травмирован механик-водитель одной из воинских частей.

Об этом со ссылкой на оперативное командование Схид передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ", - говорится в сообщении.

По словам заместителя военного прокурора Харьковского гарнизона Владислава Зубко, по данному факту начато уголовное производство.

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.415 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего) УК Украины", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Черниговской области погиб контрактник.