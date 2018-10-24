24 октября 2018, среда

В Харьковской области в результате взрыва снаряда погиб мужчина

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мужчина мог найти снаряд с помощью металлоискателя

Мужчина мог найти снаряд с помощью металлоискателя

Во вторник вечером, 23 октября, в результате взрыва в Харьковской области погиб 28-летний местный житель.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел в одном из частных домовладений в городе Мерефа.

Согласно предварительным данным, во дворе мужчины взорвался снаряд, о чем свидетельствуют характерные повреждения и найденные на месте осколки.

По словам соседей погибшего, они иногда видели его с металлоискателем, с помощью которого он, вероятно, и нашел взрывоопасный предмет.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове