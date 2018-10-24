В Харьковской области в результате взрыва снаряда погиб мужчина

Мужчина мог найти снаряд с помощью металлоискателя

Во вторник вечером, 23 октября, в результате взрыва в Харьковской области погиб 28-летний местный житель.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел в одном из частных домовладений в городе Мерефа.

Согласно предварительным данным, во дворе мужчины взорвался снаряд, о чем свидетельствуют характерные повреждения и найденные на месте осколки.

По словам соседей погибшего, они иногда видели его с металлоискателем, с помощью которого он, вероятно, и нашел взрывоопасный предмет.