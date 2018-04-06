В Харьковской области у школьников изъяли мешок с 40 снарядами - полиция

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Как рассказали в полиции, снаряды школьники нашли на территории заброшенного парка
Фото: полиция

Как рассказали в полиции, снаряды школьники нашли на территории заброшенного парка

Полиция Харьковской области изъяла у двух школьников целый мешок со ржавыми боеприпасами.

Как сообщается, подростков 10 и 15 лет задержали на станции Лозовая.

"Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного ГУНП изъяли боеприпасы для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

По словам школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле железнодорожной станции.

Ранее сообщалось, что житель Киевской области повез взрывотехникам снаряд времен Второй мировой на пригородной электричке.

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