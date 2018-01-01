В Харьковской области СБУ предотвратила заказное убийство предпринимателя Сегодня, 11:15 99 Цей матеріал також доступний українською СБУ задержала заказчика после передачи денег "киллеру" Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила в Харьковской области заказное убийство предпринимателя, задержав организатора преступления.

Как сообщается, оперативники СБУ получили информацию о том, что местный житель подыскивает в криминальной среде исполнителей для похищения одного из производителей сельскохозяйственной продукции.

Согласно данным следствия, заказчик являлся давним знакомым своей жертвы и имел с фермером коммерческие отношения.

Целью злоумышленника было заставить предпринимателя переписать на него свой бизнес, однако даже после этого организатор похищения не собирался отпускать его живым.

Во время спецоперации по предотвращению преступления оперативники сымитировали убийство, а потом задержали подозреваемого во время передачи денег "киллеру".