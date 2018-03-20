В Харьковской области разоблачили банду, поставлявшую террористам "ЛНР" машины на еврономерах

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
СБУ задержала двух участников группировки
Фото: СБУ

СБУ задержала двух участников группировки

Служба безопасности Украины заблокировала в Харьковской области канал поставок автомобилей для пророссийской террористической организации "ЛНР".

"Злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, в оккупированные районы Луганской области", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщается,  автомобили с европейской регистрацией с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители террористов.

"Сотрудники СБ Украины задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска Гоптовка при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам", -  отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе разоблачили банду, которая переоформляла недвижимость на боевиков.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове