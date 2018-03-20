В Харьковской области разоблачили банду, поставлявшую террористам "ЛНР" машины на еврономерах

Служба безопасности Украины заблокировала в Харьковской области канал поставок автомобилей для пророссийской террористической организации "ЛНР".

"Злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, в оккупированные районы Луганской области", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщается, автомобили с европейской регистрацией с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители террористов.

"Сотрудники СБ Украины задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска Гоптовка при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам", - отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе разоблачили банду, которая переоформляла недвижимость на боевиков.