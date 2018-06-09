10 июня 2018, воскресенье

В Харьковской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, есть погибший

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По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу движения

По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу движения

В городе Изюм Харьковской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, в результате которого погиб 25-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook. 

"Авария произошла 9 июня около 18:40 на переулке Заликарняном в городе Изюм. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции", - говорится в сообщении. 

В результате аварии водитель BMW скончался на месте происшествия от полученных травм. Двое пассажиров данной машины в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Сейчас продолжается осмотр места аварии, решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. 

Ранее сообщалось, что под Киевом пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками, есть пострадавшие.

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