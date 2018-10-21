21 октября 2018, воскресенье

В Харьковской области произошел масштабный пожар на складах с зерном

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Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются
Фото: ГСЧС

Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются

В ночь на воскресенье, 21 октября, в Барвенковском районе Харьковской области загорелись склады с зерном.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар возник в складском помещении с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы. К моменту прибытия пожарных горели два состава, огонь охватил площадь 800 квадратных метров, а также была угроза распространения на соседние склады.

Около 2:20 пожар удалось локализировать.

На месте происшествия работают спасатели, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.

Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

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