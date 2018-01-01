В Харьковской области полиция усилила пешее патрулирование Сегодня, 18:30 13 Цей матеріал також доступний українською В Харьковской области усилили патрулирование

На территории Харькова и Харьковской области полиция усилила пешее патрулирование.

Об этом сообщил начальник Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в области Сергей Бирбасов, передает Интерфакс-Украина.

"Нами усилено пешее патрулирование, как территории Харькова, так и населенных пунктов Харьковской области, особенно тех, которые примыкают к границе с Российской Федерацией. Там патрулируют сотрудники полиции с бойцами Национальной гвардии Украины", - сказал Бирбасов.

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По его словам, в области работают около 27 мобильных постов и стационарные посты вокруг Харькова.

В патрулировании и других превентивных мероприятиях задействовано около 1300 полицейских каждый день, что на 400-500 сотрудников больше, чем обычно.

Заместитель начальника управления СБУ в Харьковской области Юрия Рябуха отметил, что сейчас диверсионной и террористической угрозы на территории области нет.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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