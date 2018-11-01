В Харьковской области поезд лишил ноги 16-летнюю девушку

В четверг, 1 ноября, в поселке Шевченково Харьковской области поезд сбил 16-летнюю девушку.
Как сообщили в управлении Нацполиции, инцидент произошел, когда она переходила пути на нерегулируемом железнодорожном переходе.
В это время с обеих сторон двигались поезда, один из которых девушка пропустила, а второй не заметила.
Машинист тепловоза, увидев подростка, совершил экстренное торможение, однако вовремя остановиться не успел.
В результате происшествия девушка в состоянии шока была доставлена в реанимационное отделение больницы с травматической ампутацией правой голени.
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