В Харьковской области поезд лишил ноги 16-летнюю девушку

В четверг, 1 ноября, в поселке Шевченково Харьковской области поезд сбил 16-летнюю девушку.

Как сообщили в управлении Нацполиции, инцидент произошел, когда она переходила пути на нерегулируемом железнодорожном переходе.

В это время с обеих сторон двигались поезда, один из которых девушка пропустила, а второй не заметила.

Машинист тепловоза, увидев подростка, совершил экстренное торможение, однако вовремя остановиться не успел.

В результате происшествия девушка в состоянии шока была доставлена в реанимационное отделение больницы с травматической ампутацией правой голени.