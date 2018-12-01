В Харьковськой области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В субботу, 1 декабря, в Харьковской области вблизи поселка Малиновка столкнулись грузовик и пассажирский поезд.
Об этом сообщает UA: Харьков.
Столкновение с пассажирским поездом сообщения Лисичанск-Ужгород произошло, вероятно, из-за несоблюдения безопасного расстояния водителем грузовика.
В результате аварии никто не травмировался.
"Когда произошло столкновение, машина стояла на путях. Водителя в ней на момент аварии не было. Грузовик перевозил книги и журналы. После аварии пассажиров на улицу не выпускали", - рассказал один из пассажиров поезда
Сейчас поезд следует в направлении Харькова, движение на железной дороге восстановлено.
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