01 декабря 2018, суббота

В Харьковськой области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

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Обошлось без пострадавших
Фото: UA: Харьков

Обошлось без пострадавших

В субботу, 1 декабря, в Харьковской области вблизи поселка Малиновка столкнулись грузовик и пассажирский поезд.

Об этом сообщает UA: Харьков.

Столкновение с пассажирским поездом сообщения Лисичанск-Ужгород произошло, вероятно, из-за несоблюдения безопасного расстояния водителем грузовика.

В результате аварии никто не травмировался.

"Когда произошло столкновение, машина стояла на путях. Водителя в ней на момент аварии не было. Грузовик перевозил книги и журналы. После аварии пассажиров на улицу не выпускали", - рассказал один из пассажиров поезда

Сейчас поезд следует в направлении Харькова, движение на железной дороге восстановлено.

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