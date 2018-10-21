В Харьковской области на грибников упало дерево: погиб 23-летний парень

В субботу, 20 октября, в Харьковской области на мужчин, которые собирали грибы, упало дерево: погиб 23-летний парень.
Об этом сообщает полиция области.
Так, событие произошло вблизи поселка Старица Волчанского района. Двое братьев, 23- и 30-летние жители города Волчанск, в лесу собирали грибы, когда на них упало дерево. 23-летний парень умер в больнице, не приходя в сознание.
Сейчас следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.
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