21 октября 2018, воскресенье

В Харьковской области на грибников упало дерево: погиб 23-летний парень

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Все обстоятельства инцидента выясняются
Фото: pixabay

Все обстоятельства инцидента выясняются

В субботу, 20 октября, в Харьковской области на мужчин, которые собирали грибы, упало дерево: погиб 23-летний парень.

Об этом сообщает полиция области.

Так, событие произошло вблизи поселка Старица Волчанского района. Двое братьев, 23- и 30-летние жители города Волчанск, в лесу собирали грибы, когда на них упало дерево. 23-летний парень умер в больнице, не приходя в сознание.

Сейчас следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.

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