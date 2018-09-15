В Харьковской области медработника исправительной колонии уличили в сбыте наркотиков осужденным

На данный момент известно о двух эпизодах сбыта наркотиков задержанным

Прокуратура Харьковской области совместно с управлением Службы безопасности Украины в области и работниками оперативного подразделения Диканевской исправительной колонии разоблачили медработника, продававшего наркотики осужденным.

Как передает пресс-служба областной прокуратуры, 24-летнего мужчину разоблачили "на горячем" в кабинете медицинской части колонии во время передачи наркотиков лицу, отбывающему наказание.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств в местах лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, на данный момент известно о двух эпизодах сбыта наркотиков задержанным. При личном обыске у медработника обнаружены деньги, полученные от осужденного за "товар".

Фото: khar.gp.gov.ua

Досудебное расследование продолжается. Изъятое вещество направлено на экспертизу.