В Харьковской области медработника исправительной колонии уличили в сбыте наркотиков осужденным

Прокуратура Харьковской области совместно с управлением Службы безопасности Украины в области и работниками оперативного подразделения Диканевской исправительной колонии разоблачили медработника, продававшего наркотики осужденным.
Как передает пресс-служба областной прокуратуры, 24-летнего мужчину разоблачили "на горячем" в кабинете медицинской части колонии во время передачи наркотиков лицу, отбывающему наказание.
Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств в местах лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, на данный момент известно о двух эпизодах сбыта наркотиков задержанным. При личном обыске у медработника обнаружены деньги, полученные от осужденного за "товар".
Досудебное расследование продолжается. Изъятое вещество направлено на экспертизу.
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