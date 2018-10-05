В Харьковской области из скорой, у которой кончилось горючее, сбежал психически-больной убийца - полиция

Куда ехала скорая, в полиции не уточнили

В пятницу, 5 октября, в районе поселка Новая Водолага Харьковской области из кареты скорой помощи сбежал психически больной мужчина, судимый за умышленное убийство.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Там рассказали, что автомобиль скорой медицинской помощи совершил вынужденную остановку из-за нехватки горючего. Воспользовавшись этим, 27-летний мужчина покинул машину и скрылся в неизвестном направлении.

Как отмечается, к поискам беглеца были привлечены кинологи со служебными собаками, которые прочесывали близлежащий лесной массив.

Догнать мужчину удалось спустя пять часов вблизи одного из поселков.

Куда направлялась скорая, не уточняется.