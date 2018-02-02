В Харьковской области госисполнитель требовал $4000 за перенос продажи имущества в ипотеке

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Чиновника задержали после получения второй части взятки
Фото: СБУ

Чиновника задержали после получения второй части взятки

В Харьковской области задержали на взятке заместителя начальника одного из межрайонных отделов Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в области.

В пресс-центре СБУ сообщили, что государственный исполнитель требовал от местного жителя $4000 за перенос торгов по продаже имущества, находившегося у мужчины в ипотеке, с последующим прекращением исполнительного производства.

Чиновника задержали во время получения второй части взятки в размере 27 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении должностному лицу подозрения и избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что в октябре 2017 года в Харькове задержали государственного исполнителя на взятке в более 100 тысяч гривен.

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