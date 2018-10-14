В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину, который не успел отойти от путей

В субботу, 13 октября, около 21:00 на железной станции Мохнач Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину.

Об этом 14 октября сообщила пресс-служба полиции области.

"В дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение о том, что при приближении поезда сообщением Купянск - Харьков 53-летний житель города Близнецы не отошел на безопасное расстояние и попал под электротранспорт. Пострадавший от полученных травм погиб", - говорится в сообщении.

Движение транспорта не останавливалось.

Следствием решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

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