В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину Сегодня, 06:00 211 Цей матеріал також доступний українською Движение транспорта было приостановлено на два часа Фото: Нацполиция

Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщает, что 15 декабря на станции Мерефа электропоезд Харьков-Гусаровка сбил 27-летнего мужчину, который лежал на путях.

"Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм мужчина погиб", - заявили в полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Движение транспорта было парализовано примерно на два часа.

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