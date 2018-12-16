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В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину

Сегодня, 06:00
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Движение транспорта было приостановлено на два часа

Фото: Нацполиция

Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщает, что 15 декабря на станции Мерефа электропоезд Харьков-Гусаровка сбил 27-летнего мужчину, который лежал на путях.

"Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм мужчина погиб", - заявили в полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Движение транспорта было парализовано примерно на два часа.

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Теги:   Электричка Харьковская область

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