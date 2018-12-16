В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину
Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщает, что 15 декабря на станции Мерефа электропоезд Харьков-Гусаровка сбил 27-летнего мужчину, который лежал на путях.
"Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм мужчина погиб", - заявили в полиции.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Движение транспорта было парализовано примерно на два часа.
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