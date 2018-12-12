В Харьковской области двое мужчин пытались вывезти в РФ авиационное оборудование - ГПСУ Сегодня, 16:42 136 Цей матеріал також доступний українською Оба нарушителя были задержаны сотрудниками ГПСУ и переданы компетентным органам Фото: ГПСУ

Пограничники задержали в Харьковской области двух граждан Украины, которые пытались вывезти на территорию России авиационное оборудование и комплектующие.

Как сообщили в Госпогранслужбе, одного из них, 31-летнего пассажира автомобиля Renault задержали на пункте пропуска Пески.

Среди его багажа сотрудники ГПСУ обнаружили радиостанцию, которая используется на военных самолетах.

Кроме того, на пункте Гоптовка во время осмотра вещей 48-летнего мужчину на автомобиле Volkswagen пограничники обнаружили авиационно-техническое оборудование, которое "предположительно является товаром двойного назначения".

Оба задержанных сейчас переданы соответствующим компетентным органам.