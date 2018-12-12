Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Мелинда Хэринг
Новые политики уже есть. Но что это меняет?
Кирилл Говорун
Что происходит с украинской церковью?
Ольга Балицкая
Мы ее теряем
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко

В Харьковской области двое мужчин пытались вывезти в РФ авиационное оборудование - ГПСУ

Сегодня, 16:42
136
Цей матеріал також доступний українською

Оба нарушителя были задержаны сотрудниками ГПСУ и переданы компетентным органам

Фото: ГПСУ

Пограничники задержали в Харьковской области двух граждан Украины, которые пытались вывезти на территорию России авиационное оборудование и комплектующие.

Как сообщили в Госпогранслужбе, одного из них, 31-летнего пассажира автомобиля Renault задержали на пункте пропуска Пески.

Среди его багажа сотрудники ГПСУ обнаружили радиостанцию, которая используется на военных самолетах.

Кроме того, на пункте Гоптовка во время осмотра вещей 48-летнего мужчину на автомобиле Volkswagen пограничники обнаружили авиационно-техническое оборудование, которое "предположительно является товаром двойного назначения".

Оба задержанных сейчас переданы соответствующим компетентным органам.

Теги:   Контрабанда Харьковская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 14:23

article_img
"Он уже победил": Премию Сахарова за Олега Сенцова получила в Страсбурге его сестра

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
2685
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Петля Азовского моря. Как Кремль использует Керченский мост
2255
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Будущее наступает. Что на самом деле происходит во Франции
2155
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7186
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5301
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5102
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28987
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25114
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20637

Читайте также

Украина

Сегодня, 11:17

article_img
Мир и Украина в 2019 году. Что изменится уже завтра
Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров
Страны

Сегодня, 02:43

article_img
Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться