В Харьковской области десятки школ закрыли на карантин
Сегодня, 20:51
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В Харьковской области в связи с гриппом и ОРВИ 30 школ полностью или частично закрыты на карантин.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"На данный момент в области карантин веден в 30 школах: в 19 - полностью, в 11 - в отдельных классах (всего 28 классов)", - сказано в сообщении.
Карантин ввели в некоторых школах и детсадах в Купянске, Чугуеве, Первомайском, а также в пяти районах области и двух объединенных территориальных общинах.
Пришло время вакцинироваться от гриппа. Это вообще опасно? Что нужно, чтобы сделать прививку?