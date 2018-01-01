В Харьковской области десятки школ закрыли на карантин Сегодня, 20:51 11 Цей матеріал також доступний українською В Харьковской области начали закрывать школы на карантин Фото: pixabay.com

В Харьковской области в связи с гриппом и ОРВИ 30 школ полностью или частично закрыты на карантин.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На данный момент в области карантин веден в 30 школах: в 19 - полностью, в 11 - в отдельных классах (всего 28 классов)", - сказано в сообщении.

Карантин ввели в некоторых школах и детсадах в Купянске, Чугуеве, Первомайском, а также в пяти районах области и двух объединенных территориальных общинах.

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