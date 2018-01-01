Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
10 декабря: Новый начальник ГРУ и провал Брексита
Павел Баев
Путин в плену эскалации
Андрей Смирнов
Колокола звонят вразнобой
Виолета Москалу
Желтые жилеты. Почему украинцы должны понять французов

В Харьковской области десятки школ закрыли на карантин

Сегодня, 20:51
11
Цей матеріал також доступний українською

В Харьковской области начали закрывать школы на карантин

Фото: pixabay.com

В Харьковской области в связи с гриппом и ОРВИ 30 школ полностью или частично закрыты на карантин.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На данный момент в области карантин веден в 30 школах: в 19 - полностью, в 11 - в отдельных классах (всего 28 классов)", - сказано в сообщении.

Карантин ввели в некоторых школах и детсадах в Купянске, Чугуеве, Первомайском, а также в пяти районах области и двух объединенных территориальных общинах.

Пришло время вакцинироваться от гриппа. Это вообще опасно? Что нужно, чтобы сделать прививку?

Теги:   Карантин Харьков Школы

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 17:09

article_img
В Одессе сторонники экс-ректора захватили медуниверситет – Минздрав

ТОП-3 мнений

Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
5528
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мировая медицинская революция
2918
Питер Сантенелло - фото
Питер Сантенелло
Граница с неизведанным. Путешествие в Таджикистан
1674
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
13364
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
5528
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
5315
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28987
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25113
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20619

Читайте также

Политика

Сегодня, 18:33

article_img
В Полтавской области приемную Бойко облили красной краской
Украина

Сегодня, 17:22

article_img
В киевском метро умер ребенок. Основатель школы первой помощи объясняет, как работники метрополитена смогут спасать человеческие жизни
Страны

Сегодня, 17:03

article_img
Заплатит ли Трамп за свою ложь? Мировые СМИ – о том, как спецпрокурор Мюллер "сгущает тучи" вокруг президента США