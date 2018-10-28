28 октября 2018, воскресенье

В Харьковской области автофургон столкнулся с пассажирским автобусом: есть погибший и пострадавшие

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Водитель автомобиля от травм скончался на месте
Фото: полиция

Водитель автомобиля от травм скончался на месте

В Харьковской области автомобиль Ford Transit столкнулся с рейсовым автобусом: водитель автофургона погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"27 октября в 17:30 на автодороге Чугуев-Великий Бурлук между пгт Печенеги и селом Кицовка 44-летний водитель автомобиля Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом сообщением Печенеги-Харьков", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля от травм скончался на месте, врачи оказали помощь его 46-летнему пассажиру и 34-летнему водителю автобуса.

Из 35 пассажиров автобуса никто не пострадал.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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