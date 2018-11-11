11 ноября 2018, воскресенье

В Харьковской области 17-летний парень устроил смертельное ДТП на отцовском авто

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В результате ДТП погибла 16-летняя девушка

В результате ДТП погибла 16-летняя девушка

В полночь 11 ноября в городе Купянск Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 17-летний парень, находившийся за рулем Volkswagen, превысил скорость и столкнулся с электроопорой, в результате чего автомобиль перевернулся.

От полученных травм девушка погибла на месте. Парни получили незначительные повреждения.

Предварительно установлено, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения не имел.

Сейчас следователь решает вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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