В Харьковской области 17-летний парень устроил смертельное ДТП на отцовском авто

В полночь 11 ноября в городе Купянск Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 17-летний парень, находившийся за рулем Volkswagen, превысил скорость и столкнулся с электроопорой, в результате чего автомобиль перевернулся.

От полученных травм девушка погибла на месте. Парни получили незначительные повреждения.

Предварительно установлено, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения не имел.

Сейчас следователь решает вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.