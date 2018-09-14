В Харькове злоумышленник, выдавая себя за полицейского, выманивал телефоны у школьников

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, выдавая себя за сотрудника полиции, выманивал телефоны у школьников.

Об этом сообщили в областном управлении прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленник наблюдал за учениками одной из гимназий в Холодногорском районе и соседней детской спортивной школы, выбирая себе жертв, которые шли по улице без сопровождения взрослых.

Представляясь полицейским, он просил предоставить телефоны якобы "для проверки на принадлежность к контрабандной продукции", а затем под надуманным предлогом оставлял гаджет себе, говоря детям, что забрать его теперь могут только родители в райотделе.

Жертвами мошенника успели стать четверо детей в возрасте от 11 до 13 лет.

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.