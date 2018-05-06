В Харькове задержали подозреваемых в нападении на ветерана АТО - СМИ

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У одного из задержанных нашли российский паспорт
Фото: Обозреватель

У одного из задержанных нашли российский паспорт

В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали подозреваемых в нападении на участника АТО Дмитрия Вербича в Киеве, сообщает Обозреватель со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника издания, задержанные позиционируют себя как антифашисты. У одного из них обнаружили паспорт гражданина РФ на имя Вячеслава Лукичева.

Одна из подозреваемых рассказала, что желание избить ветерана АТО появилось спонтанно во время прогулки в районе Подола. Они увидели Вербича, на котором была надета футболка с национальной символикой, затем парни сказали, что он - "бандеровец" и его нужно наказать.

После непродолжительного преследования группа молодых людей надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож. Затем убежали в сторону супермаркета Сильпо и сели в троллейбус.

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Напомним, что вечером 2 мая в Киеве неизвестные совершили нападение на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Он проходил по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел трех парней и двух девушекв масках. Злоумышленники набросились на него, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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