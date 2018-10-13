В Харькове задержали отца и сына по подозрению в убийстве и каннибализме

Во время застолья харьковчанин поссорился с гостем и убил его ударом ножа в шею

В Харькове задержали жителя Великобурлукского района его 20-летнего сына, которых подозревают в убийстве и каннибализме. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что 11 октября в Немышлянском районе Харькова полицейские нашли тело мужчины с травмами и срезанными мягкими тканями и кожей на отдельных участках, голова была отделена от туловища.

Было обнаружено, что ранее мужчина работал в милиции инспектором патрульной службы, но не прошел переаттестацию и был уволен. В последнее время погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

Для раскрытия жестокого убийства была создана специальная следственно-оперативная группа в составе работников Немышлянская отдела полиции, Управления уголовного розыска и следственного управления. Работа по установлению обстоятельств преступления и причастных к нему лиц продолжалась в круглосуточном режиме.

Впоследствии сотрудники уголовного розыска узнали, что в день исчезновения погибшего видели в компании двух мужчин, которые проводили время за бутылкой. Ими оказались местный житель и его сын, задержанные 13 октября.

По месту жительства на балконе в коробке полицейские обнаружили голову убитого мужчины, а также изъяли другие вещественные доказательства.

По словам задержанных, 4 октября они случайно познакомились с 45-летним харьковчанином и вместе на улице употребляли алкоголь, после чего пригласили нового знакомого к себе домой.

"Во время застолья хозяин квартиры поссорился с гостем и убил его ударом ножа в шею. На следующий день отец начал отрезать от тела погибшего куски мяса. Сын он объяснил, что таким образом необходимо скрыть следы преступления и избавиться от тела. При этом, по свидетельствам парня, отец отваривал человеческое мясо и ел", – отмечается в сообщении.

В среду, 10 октября, к мужчинам позвонил родственник из райцентра и сообщил, что хочет навестить их в ближайшее время. Злоумышленники вынесли тело из дома, бросили его у подвала и забросали мешками с мусором.

По указанным фактам следователи открыли уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

На данный момент идет работа по установлению всех обстоятельств преступления. Задержанные также проверяются на причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Харьковской области, особенно связанных с фактами без вести пропавших граждан.