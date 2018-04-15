В Харькове выпустили в небо тысячу спасенных летучих мышей

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Рыжая вечерница
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Рыжая вечерница

14 апреля Центр реабилитации рукокрылых в Харькове выпустил на волю более тысячи летучих мышей. Это шестой выпуск рукокрылых и рекордный по количеству, сообщает Радио Свобода.

В выпуске летучих мышей могли принять участие все желающие – нужно было только захватить плотные перчатки. Таким образом волонтеры пытаются убедить людей не бояться этих животных, так как часто их считают опасными и убивают.

В течение нескольких дней волонтеры выпустят около 2500 рыжих вечерниц в Фельдман Экопарке.

В этом году зимой в центр реабилитации попало рекордное количество летучих мышей. Волонтеры выкармливали их и организовывали безопасную спячку.

Центр реабилитации рукокрылых открылся в 2013 году и с того времени спас более 10 тысяч разных преставителей этого ряда.

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