В Харькове вторую неделю "минируют" офисные центры. Все подробности и версии

В Харькове вторую неделю длится беспрецедентная кампания "телефонного терроризма". Начиная с 5 июня в местную полицию ежедневно поступает информация о минировании сразу нескольких бизнес-центров города. Очередное такое сообщение полицейские получили в среду, 13 июня.

До сих пор еще ни в одном из зданий не была найдена взрывчатка, однако специальные службы всякий раз эвакуируют людей из офисов и проверяют десятки тысяч квадратных метров территории бизнес-центров.

Такого в истории города еще не было. НВ собрало все, что известно о сложившейся ситуации.

Что происходит

Сообщения от неизвестных "террористов" в правоохранительные органы Харькова поступают ежедневно с 5 июня, чаще всего в первой половине дня.

Практически всегда речь идет о якобы заложенной взрывчатке в одних и тех же пяти бизнес-центрах города: на улице Академика Проскуры, 1 (бизнес-центр Telesens Ventures), улице Алчевских, 31 (бизнес-центр Авалон), улице Свободы, 7/9 (бизнес-центр Parallel'50), улице Богдана Хмельницкого, 24 (бизнес-центр Протон) и на Московском проспекте, 142 (бизнес-центр City Hall).

До сих пор все сообщения были ложными: специалистам ни разу не удалось обнаружить взрывчатку

Большинство этих объектов находятся в центральных районах Харькова. В некоторые дни – к примеру, 7 июня – бизнес-центры "минировали" даже дважды. Всего с 5 июня харьковские правоохранительные органы зафиксировали 16 сообщений о предположительно заложенной взрывчатке в городе, сообщает местный портал Медиа группа Объектив со ссылкой на данные директора департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Павла Пономаренко.

До сих пор все сообщения были ложными: специалистам ни разу не удалось обнаружить взрывчатку либо другие подозрительные объекты.

Однако всякий раз такая информация вынуждает правоохранительные органы проводить полный комплекс соответствующих мер и считать угрозу реальной. В случаях, когда речь идет о пяти упомянутых бизнес-центрах, специалисты проверяют "заминированные" помещения и прилегающие территории общей площадью около 30 тыс. кв.м.

На местах работают следственно-оперативные группы, кинологи, эксперты-криминалисты, взрывотехники, медики. В большинстве случаев приходится также перекрывать движение транспорта и оцеплять соответствующую территорию.

Кроме того, каждый раз из зданий эвакуируют людей: 5 июня эвакуированных было около 1,6 тыс. человек, однако по мере повторения инцидентов их число сокращается – как сообщают местные СМИ, сотрудники офисов стали порой оставаться в зданиях.

"Объекты примерно одинаковые, на каждый выделяется по 2 взрывотехника и один специалист-взрывотехник со специально подготовленной собакой по поиску взрывчатки. Обычно это не менее 2-3 часов [проверка каждого здания]", - сообщил Дмитрий Каракуркчи, замначальника взрывотехнического управления харьковской полиции, в официальном видеокомментарии, обнародованном 12 июня.

Он называет проблему "комплексной и серьезной", отмечая значительные экономические убытки из-за повторяющихся случаев "ложного минирования". Они включают в себя как затраты правоохранительных органов, городских служб и специалистов, так и потери компаний, вынужденных прерывать свою работу.

"Это все отвлекает от решения более насущных проблем, которые, возможно, нужно было бы решать более оперативно, чем факты, о которых мы говорим, - отметил Каракуркчи. – Проводится огромный объем работ, задействованы буквально все госслужбы [Харькова]".

К примеру, по его словам, в последние дни взрывотехническое подразделение городской полиции тратит все силы исключительно на проверку фактов "минирования" бизнес-центров, порой не успевая реагировать на другие сообщения о подозрительных объектах.

Возможные версии

Расследование всех эпизодов "минирования" бизнес-центров в Харькове сейчас объединено в одно уголовное дело. Статья 259 Уголовного кодекса Украины (п.1 - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

На данный момент харьковская полиция воздерживается от комментариев относительно версий, которые могли бы объяснить происходящее, а также не сообщает деталей о характере поступающих сообщений и том, есть ли подозреваемые в этом расследовании.

Цель не стоит заминировать и взорвать данное здание или объект, а напугать граждан, создать общественный резонанс

В то же время, по словам Каракуркчи, главной задачей "телефонных террористов" является скорее всего информационный шум и общественная паника. "В большинстве случаев цель не стоит заминировать и взорвать данное здание или объект, а напугать граждан, создать общественный резонанс", - заявил замначальника взрывотехнического управления харьковской полиции.

Тем временем в СМИ также стали появляться комментарии относительно того, чем может быть обусловлена массированная атака телефонных террористов на бизнес-центры Харькова.

Харьковский юрист-международник Тимур Андриевский в комментарии Espreso.tv озвучил еще три возможных версии происходящего, помимо обычного хулиганства:

элемент гибридной войны с Россией;

"разборки" бизнеса, c целью нанести вред какому-либо предприятию-конкуренту;

"прикрытие" чего-то другого - к примеру, подготовки другого преступления.

В любом случае, отмечает Андриевский, такие повторяющиеся атаки - в случае нераскрытия этих преступлений - несут в себе угрозу того, что население привыкнет к ним и не отреагирует адекватно на настоящую опасность в будущем.

Недавние случаи в других городах. Российский след

Последний подобный случай регулярных "телефонных" атак на офисные центры был зафиксирован во Львове. В течение двух недель в конце мая – начале июня в местную полицию также регулярно поступали сообщения о заложенной взрывчатке на территории нескольких львовских бизнес-центров.

Так, 30 мая речь шла о заминировании девяти бизнес-центров, три из которых расположены на улице Научной, два - на Промышленной, другие - на улицах Героев УПА, Зеленой, Богдана Хмельницкого и Шевченко.

Ни один из случаев многократного "минирования" не подтвердился.

11 июня пресс-центр Службы безопасности Украины во Львовской области сообщил, что все эти сообщения поступали с территории России.

"Все письма поступали из сети российского интернет-провайдера Теле2. IP-адрес "телефонного террориста" зарегистрирован в городе Омске Российской Федерации", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, случаи ложного "минирования" участились и в Киеве. К примеру, вечером 12 июня в полицию поступило сообщение о том, что заминированы четыре станции столичного метро: Олимпийская, Выдубичи, Крещатик и Оболонь. Все они были закрыты на вход и выход для проверки, однако взрывчатку так и не нашли.

Кроме того, 26 мая, в день проведения финального матча Лиги чемпионов в Киеве, по аналогичной причине временно закрывали станции метро Днепр, Гидропарк, Левобережная, Арсенальная и Героев Днепра.